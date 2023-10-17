Karabük'ün Eskipazar ilçesinde, A.H. ve E.A. isimli şahısların İ.Ş.'ye tarihi eser satacakları bilgisi üzerine Jandarma ekipleri harekete geçti. Araçta yapılan aramada 5 adet tarihi eser ele geçirildi ve 3 kişi gözaltına alındı. Zanlılar adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Karabük'te tarihi eser satmak isteyen 3 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Eskipazar ilçesinde A.H. (59) ve E.A.'nin (53), İ.Ş.'ye (67) tarihi eser satacakları bilgisini alan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, A.H. ve E.A.'nın içinde bulundukları araçta yaptıkları aramada 5 adet tarihi eser olduğu değerlendirilen obje ele geçirdi.

Operasyonda tarihi eserlere el konulurken, 3 kişi gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen zanlılar, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - KARABÜK