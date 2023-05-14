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Karabük'te sandıklar kapandı, oy sayımı başladı

Politika Haberleri

Karabük'te sandıklar kapandı, oy sayımı başladı Karabük'ün Safranbolu ilçesinde oy verme işleminin sona ermesinin ardından kurulan sandıklar kapandı.

Karabük'te sandıklar kapandı, oy sayımı başladı

KARABÜK - Karabük'ün Safranbolu ilçesinde oy verme işleminin sona ermesinin ardından kurulan sandıklar kapandı.

Sabah saat 08.00'de başlayan Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oy verme işlemi sona erdi.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde kapanan sandıkların ardından cumhurbaşkanlığı seçimi için oyların sayımı gözetmenler eşliğinde başladı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Rıdvan Bostancı - Politika

Safranbolu Karabük Politika Haberler

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