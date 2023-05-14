Karabük'te sandıklar kapandı, oy sayımı başladı
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Karabük'ün Safranbolu ilçesinde oy verme işleminin sona ermesinin ardından kurulan sandıklar kapandı.
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde oy verme işleminin sona ermesinin ardından kurulan sandıklar kapandı.
Sabah saat 08.00'da başlayan Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oy verme işlemi sona erdi.
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde kapanan sandıkların ardından cumhurbaşkanlığı seçimi için oyların sayımı gözetmenler eşliğinde başladı. - KARABÜK
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika