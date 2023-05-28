Karabük'te Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun oy oranları

Kemal Kılıçdaroğlu Karabük'de kaç oy aldı? Recep Tayyip Erdoğan Karabük'de kaç oy aldı? sorularının yanıtı gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. 14 Mayıs seçiminde Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun Karabük oy oranlarını Karabük geneli ve ilçe ilçe sizler için derledik. Karabük'de Cumhur İttifakı kaç oy aldı, Millet İttifakı kaç oy aldı?

14 MAYIS SEÇİM SONUÇLARINA GÖRE KARABÜK'DE KİM ÖNDE?

Açılan sandık oranına göre, Karabük genelinde Recep Tayyip Erdoğan yüzde 59,4; Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 32,05;Sinan Oğan yüzde 7,91 oy alırken Muharrem İnce yüzde 0,65 oy aldı.

14 MAYIS'TA ERDOĞAN KARABÜK'DE KAÇ OY ALDI?

Karabük'de yüzde 59,4 oy alan 12. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Eflani, Eskipazar, Merkez, Ovacık, Safranbolu ve Yenice ilçelerinde üstünlük elde ederek toplam 94.396 oy aldı.

14 MAYIS SEÇİM SONUÇLARINA GÖRE KEMAL KILIÇDAROĞLU KARABÜK'DE KAÇ OY ALDI?

Karabük'de yüzde 32.05 oy alan 13. Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, toplamda 50.937 oy aldı.

14 MAYIS SEÇİM SONUÇLARI!

14 Mayıs ve gerçekleşecek olan 28 Mayıs seçim sonuçlarında detaylı haritayı incelemek ve takip etmek için buraya tıklayınız.

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