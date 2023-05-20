Üye Girişi
14 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş
Karabük'te Millet İttifakı Parti Başkanları Toplantısı

Karabük'te Millet İttifakı Parti Başkanları Toplantısı

Politika Haberleri

Karabük'te Millet İttifakı çatısı altındaki siyasi partilerin il ve ilçe başkanları, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turunda Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na destek istemek için toplandı.

Karabük'te Millet İttifakı çatısı altındaki siyasi partilerin il ve ilçe başkanları toplantı gerçekleştirdi.

Kent Meydanı Nikah ve Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantıda katılımcılar, 28 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turunda Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na destek istedi.

Toplantıya, CHP Parti Meclis Üyesi ve Ankara'dan milletvekili seçilen Umut Akdoğan, Karabük'ten milletvekili seçilen Cevdet Akay, CHP Karabük İl Başkanı Vedat Yaşar ile Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse de katıldı.

Karabük Seçim Sonuçları
Karabük Yerel Seçim Sonuçları 2019
Karabük Genel Seçim Sonuçları 2018
Kaynak: AA / Orhan Kuzu - Politika

Millet İttifakı Karabük Politika Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title