Karabük'te Millet İttifakı Parti Başkanları Toplantısı

Karabük'te Millet İttifakı çatısı altındaki siyasi partilerin il ve ilçe başkanları, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turunda Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na destek istemek için toplandı.