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Karabük'te İsrail Protestosu

Karabük'te çok sayıda kişi, Gazze'de el-Ehli Baptist Hastanesi'nin bombalanmasının ardından İsrail'i protesto etti. Filistin'e destek programı düzenlendi ve İsrail'in Gazze'de yaptığı katliamda hayatını kaybedenler için Kuran-ı Kerim tilaveti okundu. Kalabalık, İsrail'i protesto ederek sloganlar attı.