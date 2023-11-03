Karabük'te hayvanların başkası üzerine görünmesi soruşturuluyor

Karabük'ün Ovacık ilçesinde hayvancılık ile uğraşan bir çiftin hayvanlarının 4 ay boyunca başkası üzerine göründüğü haberi üzerine soruşturma başlatıldı.

Karabük'ün Ovacık ilçesinde hayvancılık ile uğraşan bir çiftin hayvanlarının 4 ay boyunca başkası üzerine göründüğü haberi üzerine soruşturma başlatıldı.

İlçeye bağlı Beydini (Acıöz) Köyü'nde hayvanlarına şap aşısı yaptırmak isterken hayvanlarının başka bir şahsın üzerine geçtiğini öğrenen Şaban Ökten'in şikayeti üzerine Valilik ve İl Tarım Müdürlüğü soruşturma başlattı.

Yaşanan olayın mağduru Şaban ve Emine Ökten' in durumunun haber konusu olması üzerine Valilik ve İl Tarım Müdürlüğü tarafından soruşturma başlatıldı. - KARABÜK