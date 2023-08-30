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Karabük'te FETÖ/PDY Üyeleri Yakalandı

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Karabük'te FETÖ/PDY üyeliğinden hapis cezası bulunan 4 kişi polis ekiplerince yakalanıp cezaevine teslim edildi.

Karabük'te FETÖ/PDY üyeliğinden haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 kişi polis ekiplerince yakalanıp cezaevine teslim edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, daha önce adliyede çalışan FETÖ/PDY üyesi 4 şüpheliyi yakaladı. Haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve meslekten ihraç edilen şüpheliler işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Şüphelilerin adliyede mübaşir, zabıt katibi ve bilgisayar işletmeni gibi görevlerde bulundukları öğrenildi. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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