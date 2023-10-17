Karabük'te FETÖ/PDY'den Aranan İhraç Öğretmen Yakalandı

Karabük'te FETÖ/PDY'den 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan ihraç öğretmen, polis ekiplerince yakalanarak işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY'ye üye olmak suçundan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ihraç öğretmen M.G'yi yaptığı çalışmalar sonucu yakalayarak gözaltına aldı. Örgüt içerisinde üst düzey faaliyetleri olduğu tespit edilen M.G., işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi. - KARABÜK