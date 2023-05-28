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Karabük'te Erdoğan'ın seçim zaferi için kutlamalar başladı

Karabük'te Erdoğan'ın seçim zaferi için kutlamalar başladı

Politika Haberleri

Karabük'te vatandaşlar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın resmi olmayan sonuçlara göre zaferini kutlamaya başladı. AK Parti İl Başkanlığı önünde toplanan yüzlerce kişi seçim sonuçlarını kutlamaya başladı. Cumhur İttifakını destekleyen vatandaşlar AK Parti ve Türk bayrakları ile Recep Tayyip Erdoğan lehine tezahüratlar yaptı.

Karabük'te vatandaşlar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın resmi olmayan sonuçlara göre zaferini kutlamaya başladı.

Ak Parti İl Başkanlığı önünde toplanan yüzlerce kişi seçim sonuçlarını kutlamaya başladı. Cumhur İttifakını destekleyen vatandaşlar AK Parti ve Türk bayrakları ile Recep Tayyip Erdoğan lehine tezahüratlar yaptı. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Karabük Politika Haberler

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