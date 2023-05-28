Karabük'te Cumhurbaşkanı Seçimi İkinci Tur Oylaması Başladı

Karabük'te seçmenler, Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci turu için sandık başına gitti. İl genelinde 734 sandıkta 177 bin 920 seçmenin oy vermesi bekleniyor.

Karabük'te seçmenler, Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci turu için sandık başına gitti.

14 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanı seçiminde adayların salt çoğunluğu alamaması nedeniyle Türkiye, yeni cumhurbaşkanını belirlemek için tekrar sandık başına gidiyor.

Kent merkezi ve ilçelerdeki okullara sabah saatlerinde gelen sandık görevlileri, oy pusulalarının sayım ve kontrolünü gerçekleştirdi, daha sonra mühürleme işlemi yaptı.

Sabah saat 08.00 itibariyle tercihlerini yapmaya başlayan seçmenlerin oy verme işlemi 17.00'da sona erecek. İşlemlerinin tamamlanmasının ardından oy pusulalarının sayımına başlanacak.

İl genelinde 734 sandıkta 177 bin 920 seçmenin oy vermesi bekleniyor.