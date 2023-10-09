Karabük Valiliği, Ovacık ilçesinde çıkan yangınlara ilişkin gözaltına alınan şüphelinin tutuklandığını bildirdi. İlçede çıkan yangınlarda birçok ev, samanlık ve araç hasar görmüştü.

Karabük'te çıkan yangınlarla ilgili şüpheli tutuklandı

Karabük Valiliği, Ovacık ilçesinde çıkan yangınlara ilişkin gözaltına alınan şüphelinin tutuklandığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, ilçede 5-7 Ekim'de çıkan metruk bina, samanlık ve araç yangınlarına ilişkin yakalanan zanlı O.Ş'nin çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandığı kaydedildi.

İlçede 5-6-7 Ekim'de çıkan yangınlarda kullanılmayan iki katlı ahşap ev, 9 samanlık, ahır ve bir takside hasar oluşmuş, olaya ilişkin zanlı O.Ş. gözaltına alınmıştı.