Karabük'te aranan 66 şüpheliden 31'i tutuklandı
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Karabük'te haklarında çeşitli suçlardan arama kararı bulunan 66 şüpheliden 31'i çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Karabük'te haklarında çeşitli suçlardan arama kararı bulunan 66 şüpheliden 31'i çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube İnfaz Büro Amirliği ekiplerince 20 Ekim-9 Kasım tarihleri arasında il merkezinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Uygulamada haklarında çeşitli suçlardan araması bulunan 66 şüpheli yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 35 kişi çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken 31 şüpheli tutuklandı. - KARABÜK
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika