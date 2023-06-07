Karabük İl Genel Meclisi Haziran Ayı Toplantıları Tamamlandı

Karabük İl Genel Meclisi Haziran Ayı toplantılarının son oturumu İl Genel Meclis Başkanı Ahmet Sözen başkanlığında yapıldı.

İl Genel Meclis Başkanı Ahmet Sözen başkanlığında devam eden Haziran ayı toplantılarının son oturumunda, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şerafettin Kelleci, İl Genel Meclis üyelerine yapılan çalışmalarla ilgili ayrıntılı bilgilendirmede bulunarak, "Köylerimizde yaşayan vatandaşlarımızın rahat, huzurlu ve konforlu bir ortamda hayatlarını idame edebilmeleri için çalışmalarımız hızlı bir şekilde devam etmektedir. İl Genel Meclisimizin almış olduğu kararları sahada uygulayarak takipçisi oluyoruz. Köylerimizde nerede bir ihtiyaç olursa vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

Soru cevap şeklinde devam eden bilgilendirmenin ardından İl Genel Meclis Başkanı Ahmet Sözen, yoğun ve tempolu geçen İl Genel Meclisi Haziran ayı toplantılarında çok önemli kararların alındığını belirterek, "İmar planları, memba tahsisleri, yol ağları, kamu kurumlarına yer tahsisleri, Tokatlı Kanyonu Yürüyüş Parkuru tesisine giriş ücretlerinin belirlenmesi hususları görüşülerek karara bağlanmıştır. Almış olduğumuzun kararların İlimize, ilçelerimize ve köylerimize hayırlar getirmesini temenni ediyorum" diye konuştu. - KARABÜK