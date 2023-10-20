Karabük İl Genel Meclisi Ekim Ayı Toplantısı Gerçekleştirildi

Karabük İl Genel Meclisi Ekim ayı olağanüstü toplantısı, İl Genel Meclis Başkanı Ahmet Sözen başkanlığında yapıldı.

Konuşmasına İsrail'in Filistin'de yaptığı katliamı kınayarak başlayan Başkan Sözen, "Tüm dünyanın gözü önünde İsrail'in Müslüman Filistin halkına uygulamış olduğu zulmü, şiddeti ve baskıyı lanetleyerek sözlerime başlamak istiyorum. Savaşın bile bir hukukunun bir ahlakının olduğunu bu vesile ile de hatırlatmak istiyorum. Karabük İl Genel Meclisi adına da yapılan bu vahşeti bu zulmü kınıyor ve lanetliyoruz. İsrail denen ülkenin bir devlet terörü uyguladığını da tüm dünyaya belirtmek istiyorum" dedi.

Safranbolu ilçesine bağlı Yazıköy Köyünde, nazım ve uygulama imar planı çalışmalarının onaylanması ile ilgili hususa değinen Başkan Sözen, "Yazıköy'de doğalgaz çalışmalarının yapılabilmesi ve evlere dağıtılabilmesi hususunda talepleri bulunmaktaydı. Geçen yıl Kasım ayında konu ivedilikle İl Genel Meclisimiz tarafından değerlendirildi ve Kasım ayı bütçesine bu yıl kullanılmak üzere Yazıköy'de imar planlarının yapılmasıyla ilgili ödeneğin tahsisi bütçemize konuldu. Bu yıl içerisinde ocak ayı itibariyle hızlı bir çalışma başlatılmış daha sonra Yazıköy'ün imar planı yapılmasıyla ilgili hususta ilgili firmalarla görüşülmüş, ihalesi yapılmış ve belli bir noktaya gelinmiştir. Sürecin hızlı yürütülmesi adına bu süreç devam ederken ilgili firma ile görüşülmüş, daha sonra yapılan planlar İl Genel Meclisi'ne gelmiş, bu konuyla ilgili karar alınmış ve daha sonrada ilgili müdürlüklere ve bakanlıklara gönderilmişti. Yapılan müzakereler sonucunda da geçen ay itibariyle gelmiş olduğumuz son noktada da Yazıköy imar planları tamamlanmış ve onaylanmış" diye konuştu.

Koruma Kurulu Bölge Müdürlüğü'nü ilgilendiren konularda da çok hassas çalışmalar yapıldığını ifade eden Başkan Sözen, şunları söyledi: "Yalnızca köyümüzü ilgilendiren ve içinde bulunan Koruma Kurulu Bölge Müdürlüğü'nü ilgilendiren bölümlerle ilgili konunun yeniden görüşülmesi ve Koruma Kurulu Bölge Müdürlüğü'nün talebi üzerine bu konunun yeniden incelenmesi istenmiştir. Aslında geçen ay itibariyle Yazıköy'de ki Kargaz çalışmalarının başlatılabilmesi için normal alanların tamamında almış olduğumuz meclis kararıyla bunun önünü açmış ve çalışmaların başlatılabilmesi için bir engel kalmamıştır. Biz sürecin daha hızlı ilerlemesi adına olağanüstü bir toplantı kararı alıp yapılacak çalışmaları hızlandırmak için bugün itibariyle koruma kurulundan gelen düzeltmeleri de bir meclis kararına bağlayıp, İl Genel Meclisimizin vereceği kararla önümüzde hiçbir engelin kalmayacağı şekle bugün itibariyle getirmiş olacağız." - KARABÜK