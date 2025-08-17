Karabük'e yeni adliye binası yapılacak

Karabük'e yeni adliye binası yapılacak
Güncelleme:
Karabük'te yapılacak yeni modern adliye binasının ihalesi 22 Eylül'de yapılacak.

AK Parti Karabük İl Başkanlığından yapılan açıklamada, yeni Adalet Sarayının yalnızca mimarisiyle değil, aynı zamanda sunduğu hizmet kalitesi, erişilebilirliği ve işlevselliğiyle de örnek bir kamu binası olacağı belirtildi. Mahkemeler, savcılık birimleri, icra daireleri ve uzlaştırma ofisleri gibi pek çok birimin tek çatı altında toplanacağı ifade edilen açıklamada, +Bu sayede vatandaşlarımız adli işlemlerini daha hızlı, düzenli ve konforlu bir ortamda gerçekleştirebilecek" denildi.

AK Parti Genel Sekreter Yardımcısı ve Karabük Milletvekili Cem Şahin ise yaptığı açıklamada, süreci titizlikle takip ettiklerini belirterek, projenin tamamlanmasıyla birlikte Karabük'te adalet hizmetlerinin daha etkin ve çağdaş bir yapıya kavuşacağını vurguladı. AK Parti Karabük Milletvekili Ali Keskinkılıç de, yapılacak yeni adalet kompleksinin sadece bir bina inşası olmadığını, aynı zamanda Karabük'ün gelişimine katkı sağlayacak önemli bir yatırım olduğunu kaydetti.

İl Başkanı Ferhat Salt ise, bu değerli yatırımın Karabük'e kazandırılmasında başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Adalet Bakanı Yılmaz Tunç olmak üzere emeği geçen herkese Karabük halkı adına teşekkür ederek, ihale sonrası sürecin hızla tamamlanacağını dile getirdi. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
