Karabağ'daki sözde devlet yapısının faaliyetleri feshedilecek

Karabağ'daki yasadışı Ermeni güçlerin lideri Samvel Şahramanyan, hiçbir ülke tarafından tanınmayan sözde Dağlık Karabağ Cumhuriyeti"nin varlığına son verilmesine ilişkin bir "kararnameyi" imzaladığını duyurdu.

Azerbaycan'ın Karabağ'da yasadışı Ermeni güçlerine karşı düzenlediği terörle mücadele operasyonunun ardından bölgede bulunan sözde "devlet yapısının" faaliyetlerinin imzalanan kararnameyle feshedileceği açıklandı. Ermeni basınında yer alan haberlere göre, Azerbaycan'ın Karabağ bölgesindeki Ermeni ayrılıkçılarının sözde "Başkanı" Samvel Şahramanyan yaptığı açıklamada, Rus Barış Gücü'nün arabuluculuğunda Azerbaycan'la sağlanan anlaşmalar doğrultusunda, bölgedeki silahlarını teslim eden Ermeni güçlerin Laçın sınır kontrol noktasından serbest ve herhangi bir engel çıkarılmadan geçişinin sağlanması kararı alındığını duyurdu. Şahramanyan, Karabağ'daki sözde hükümetin "kurum" ve "yapılarının" faaliyetlerinin 1 Eylül 2024'ten itibaren feshedileceğini belirterek, Ermeni nüfusun gelecekte Karabağ'da kalma konusunda bağımsız ve bireysel kararlar verebilmeleri için Azerbaycan'ın sunduğu yeniden entegrasyon konularını incelemeleri çağrısında bulundu.

Azerbaycan'ın operasyonu

Azerbaycan ordusu, 19 Eylül'de Karabağ'da anayasal düzeni tesis etmek amacıyla terörle mücadele operasyonu başlatmıştı. Karabağ'daki yasa dışı Ermeni silahlı güçler, yaklaşık 24 saat süren operasyonun ardından silah bırakmıştı. Operasyonların ardından Karabağ'daki Ermeni nüfusun temsilcileri Azerbaycan'a görüşme teklifinde bulunmuş ve Ermeni nüfusun temsilcileri ile Azerbaycanlı yetkililer 21 Eylül'de Yevlah'ta, 25 Eylül'de ise Hocalı'da bir araya gelerek görüşmüşlerdi. - BAKÜ