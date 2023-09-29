Karabağ'da terör suçları işleyen sözde rejim komutanı tutuklandı

Karabağ bölgesindeki sözde rejimin komutanlarından Davit Manukyan, Laçın sınır kapısında Ermenistan'a geçmeye çalışırken yakalanarak Karabağ'da işlediği terör suçları nedeniyle tutuklandı.

Azerbaycan, Karabağ'daki terörle mücadele operasyonunun ardından bölgede terör suçu işleyen sözde rejimin komutan ve yöneticilerini yakalamaya devam ediyor. Güvenlik Servisi'nin hazırladığı iddianameye göre, Manukyan'ın 10 Kasım 2020 tarihinde imzalanan üçlü bildiriye rağmen silahlı güçlerini Karabağ'dan çekmeyerek terör ve sabotaj eylemlerinde yer aldığı tespit edildi. Manukyan'ın Laçın sınır kapısında Ermenistan'a geçmeye çalışırken yakalandığı aktarıldı. Açıklamada, "Organize grup tarafından terörizm faaliyetlerinde bulunmak", "yasa dışı ateşli silahların, mühimmatın, patlayıcıların elde edilmesi, depolanması ve taşınması", "silahlı grupların oluşturulması" ve "Azerbaycan sınırını yasa dışı yollarla geçme" suçlamaları ile hakim karşısına çıkarılan Manukyan'ın tutuklandığı aktarıldı.

Manukyan hakkındaki soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

Vardanyan da tutuklanmıştı

Karabağ'daki Ermeni rejimin eski "devlet bakanı" Ruben Vardanyan da 27 Eylül'de Karabağ'dan Ermenistan'a geçmek isterken sınır muhafızlarınca gözaltına alına alınmıştı. Bakü'ye getirilerek hakim karşısına çıkarılan Vardanyan, "terörü finanse etme", "yasa dışı silahlı grupların oluşumunda ve faaliyetinde yer alma" ve "Azerbaycan sınırını yasa dışı yollarla geçme" suçlamaların tutuklanmıştı. - BAKÜ