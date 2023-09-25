Karabağ'da Mermer Fabrikasında Tanksavar Füzeleri ve Silahlar Bulundu

Karabağ'da bulunan bir mermer fabrikasının deposunda tanksavar füzeleri, silah ve mühimmat ele geçirildi. Azerbaycan tarafı bölgede tarama faaliyetlerine devam ediyor.

Karabağ bölgesinde bulunan bir mermer fabrikasının deposunda çok sayıda tanksavar füze, silah ve mühimmat ele geçirildi.

Karabağ'daki Ermeni ayrılıkçı gruplar ateşkes kararı sonrasında silahlarını teslim ederken, Azerbaycan tarafının bölgede tarama faaliyetleri sürüyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Karabağ'da kaçak faaliyet gösteren bir mermer fabrikasının deposunda silah ve mühimmat bulunduğu bildirildi. Mermer fabrikasının askeri amaçlı kullanıldığı vurgulanan açıklamada, yapılan incelemeler sonucunda söz konusu firmanın tesislerindeki depoda çok sayıda tanksavar füzeleri, silah ve mühimmatın ele geçirildiği aktarıldı. - BAKÜ