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Karaağaç Stadı'nın Açılışı Gerçekleşti

Karaağaç Stadı'nın Açılışı Gerçekleşti
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Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Edirne'nin Karaağaç Mahallesi'nde tamamlanan stadyumun açılışına katıldı ve penaltı vuruşuyla açılış golünü attı. Bakan, spora verilen öneme vurgu yaparak gençlerin kötü alışkanlıklardan uzak durmasını istedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Edirne'de Karaağaç Mahallesi'nde inşası tamamlanan stadın açılışına katıldı. Bakan Bak, penaltı vuruşuyla stadın açılış golünü attı.

Edirne'de Karaağaç Mahallesi'nde inşası tamamlanan stadın açılışı bugün yapıldı. Spora çok önem verdiklerinin altını çizen Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da, modern bir görünüme kavuşan Karaağaç Stadı'nın hayırlı olmasını diledi. Bakan Bak, penaltı vuruşuyla stadın ilk golünü de attı. Açılış töreninde konuşan Edirne Valisi Yunus Sezer, desteklerinden dolayı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'a teşekkür etti. Konuşmaların ardından Bakan Bak, protokol üyeleri ve sporcular tarafından stadın açılış kurdelesi kesildi.

"Uyuşturucu gibi kötü alışkanlıklar gibi pek çok şeyden gençlerimizin uzak durmasını istiyoruz"

Spor yapmanın çok önemli olduğunu belirten Bakan Bak, "Çocuklarımızın sporda olmasını istiyoruz, spora gelmesini istiyoruz, ailelere spor tesislerimize çocuklarını getirmelerini istiyoruz. Ben de amatör spor kulüplerinin içerisinden gelmiş, futbol oynamış, lisede basketbol oynamış, sporun içerisinde olan bir kardeşinizim. Sporu çok önemsiyoruz ve uyuşturucu gibi kötü alışkanlıklar gibi pek çok şeyden gençlerimizin uzak durmasını istiyoruz. Cumhurbaşkanımızın sporun içinden gelmesi, sporu çok sevmesi, spora destek vermesi bizler için çok kıymetli. Malumunuz Avrupa'daki en modern stadyumlara Türkiye sahip. En yeni salonlara Türkiye sahip. Çok modern havuzlara, yarı olimpik ve olimpik havuzlara Türkiye'ye sahip. Gerçekten büyük spor yatırımlarını gerçekleştiriyoruz. Gençlerimiz için çok güzel saha ortaya çıktı, soyunma odasıyla, tribünüyle ve buranın çocukları, bu tesislerden faydalanacaklar, futbol oynayacaklar, altyapılarda çocuklarımızı görüyoruz. Bakın ne kadar neşeliler. Kalecisiyle, orta sahasıyla, golcüsüyle beraber çok keyifliler" dedi. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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