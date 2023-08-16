Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı olarak göreve başlayan Orgeneral Metin Gürak'ı ziyaret etti. Bakan Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak'a yeni görevinde başarılar diledi.

Kara ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarında devir teslim töreni

-Bakan Güler'den Genelkurmay Başkanı Gürak'a ziyaret

ANKARA - Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı olarak göreve başlayan Orgeneral Metin Gürak'ı ziyaret etti.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kara ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarında gerçekleştirilen devir-teslim törenlerinin ardından Genelkurmay Başkanlığına geçerek Genelkurmay Başkanı olarak göreve başlayan Orgeneral Metin Gürak'ı ziyaret etti.

Bakan Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak'a yeni görevinde başarılar diledi.

Ziyarette Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve bugün gerçekleşen devir-teslim törenleri sonrası Kara Kuvvetleri Komutanlığı görevini devralan Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ile Hava Kuvvetleri Komutanlığı görevini devralan Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu da yer aldı.