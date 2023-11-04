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Kara para aklama iddiasıyla gözaltına alınan çift adliyeye sevk edildi

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Politika Haberleri

Kara para aklama iddiasıyla gündemde olan Engin Polat ile eşi Dilan Polat, ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Derya EVREN KORKMAZ/ Dilan Polat ve Engin Polat, 6 saat süren ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kara para aklama iddiasıyla gündemde olan Engin Polat ile eşi Dilan Polat, düzenlenen operasyonla gözaltına alınmıştı. İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde 6 saat ifade veren çift, işlemlerinin ardından gece saatlerinde sağlık kontrolüne götürüldü. Sabah 07.45 sıralarında Polat çiftiyle birlikte 18 kişi adliyeye sevk edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika

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