Kara Kuvvetleri Komutanı ve Genelkurmay Başkanı Vekili Orgeneral Avsever'den Macaristan'a ziyaret
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Kara Kuvvetleri Komutanı ve Genelkurmay Başkanı Vekili Orgeneral Musa Avsever, Macaristan'ı ziyaret etti.
Kara Kuvvetleri Komutanı ve Genelkurmay Başkanı Vekili Orgeneral Musa Avsever, Macaristan'ı ziyaret etti.
Karşılıklı üst düzey ziyaretler kapsamında Macaristan'a giden Avsever'i, Budapeşte'de Macaristan Kara Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Gabor Löricz karşıladı.
Orgeneral Avsever, Galiçya Şehitliği'ni de ziyaret etti.
Kaynak: AA / Yeşim Sert Karaaslan - Politika