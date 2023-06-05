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Kara Kuvvetleri Komutanı Musa Avsever Genelkurmay Başkanı olarak atandı

Kara Kuvvetleri Komutanı Musa Avsever Genelkurmay Başkanı olarak atandı

Politika Haberleri

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever'in Genelkurmay Başkanı olarak atandığını duyurdu.

CUMHURBAŞKANLIĞI İletişim Başkanlığı, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever'in Genelkurmay Başkanı olarak atandığını duyurdu.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler'i Milli Savunma Bakanı olarak atamış olması sebebiyle, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever mevcut görevi uhdesinde kalmak suretiyle yerine bir isim atanıncaya kadar Genelkurmay Başkanı olarak görevlendirilmiştir" denildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Düzgün Barış Deniz - Politika

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