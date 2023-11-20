Kar Yağışı Nedeniyle Kapanan Yolda Mahsur Kalanlar İçin Yardım Çağrısı

Kar yağışı nedeniyle kapanan Çerkeş-Gerede yolunda, gece saat 03.50'de açıklama yapan Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kaya, "Yaşlılar var, çocuklar var. Gıdası bitenler, yakıtı tükenenler var… Bir tane muhatap bulamıyoruz. Bu yol; Karadeniz'i İstanbul'a bağlayan, Doğu'yu İstanbul'a bağlayan ana yol. Dokuz saat, 10 saatten beri buradayız" dedi.

Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı, İstanbul Milletvekili Mustafa Kaya; bugün sabaha karşı saat 03.50'de; kar yağışı nedeniyle kapanan Çerkeş-Gerede yolu üzerinde yaptığı açıklamaları içeren bir video paylaştı.

Kaya, "Çerkeş-Gerede arasında 9 saatten beri mahsur durumdayız… 9 saat oldu. Çerkeş-Gerede arasında mahsur kaldık. Bir Allah'ın kulu bilgi vermiyor. Binlerce insan perişan halde. Yakıtı tükenenler var, yemeği bitenler var. Yaşlılar var, çocuklar var ama ne bir adım ilerleme sağlayabildik ne de bir muhatap bulabiliyoruz. Yazıklar olsun" notuyla paylaştığı videoda, şunları söyledi:

"Burası Çerkeş-Gerede yolu. Saat 18.30 itibarıyla girdiğimiz yol, şu anda Gerede'ye 10-15 kilometre civarında mesafe kaldı ve hala buradayız. Yaklaşık üç saattir, aynı bulunduğumuz noktada bekliyoruz. Herhangi bir ilerleme yok. Herhangi bir açılma yok. Yaşlılar var, çocuklar var. Gıdası bitenler, yakıtı tükenenler var. Yakıtı almak isteyenler, yakında bir istasyon olsa bile oraya ulaşmakta zorluk çekiyorlar, mümkün değil. Bir tane muhatap bulamıyoruz. Aradığımız bütün santraller, kesinlikle doğru bir bilgi vermiyor. Şu anda manzara bu. Bu yol; Karadeniz'i İstanbul'a bağlayan, Doğu'yu İstanbul'a bağlayan ana yol. Dokuz saat, 10 saatten beri buradayız."