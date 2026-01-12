Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu: "Karla mücadelede 7/24 teyakkuz halindeyiz"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yurt genelinde etkili olan kar yağışı nedeniyle bazı güzergahların geçici olarak trafiğe kapatıldığını belirterek, kar ve buzla mücadele çalışmalarının aralıksız sürdürüldüğünü söyledi.

Bakan Uraloğlu, Karayolları Genel Müdürlüğü Akıllı Ulaşım Sistemleri Merkezi'nde kış şartlarıyla mücadele ve yol durumlarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Yurdun batısından gelen soğuk hava dalgasıyla birlikte ülke genelinde kar yağışının etkili olduğunu ifade eden Uraloğlu, "Kar yağışlarından kaynaklı ulaşımda yaşanan aksamaları ortadan kaldırmak için yoğun bir çaba içerisindeyiz. Özellikle şu anda Sivas, Kayseri, Malatya, Kahramanmaraş, Adıyaman, Muş ve Bingöl illerimizde yoğun bir kar yağışı olduğunu görebiliyoruz. Hem sahadan arkadaşlardan bilgi alıyoruz hem de benim arkamda olan ekranlarda anlık olarak binlerce kamerayla bütün gerek sabit, gerek araçlarımızdaki hareketli kameralarla bütün süreci yakından takip ediyoruz, denetliyoruz ve arkadaşlarımızla yönlendiriyoruz. Ana arter olmayan il yollarımızın dışında kapalı kesimimiz olmadığını genel olarak söyleyebilirim. Yağış ve tipi şiddetini azalttığında bu kısıtlı kapattığımız yerleri de trafiğe açmış olacağız. An itibarıyla önemli akslarımızdan bahsedecek olursak, Kahramanmaraş Göksun yolu, Malatya Arapgir ve Bingöl Karlıova yolu tüm taşıtların trafiğine kapatılmıştır" dedi.

"7/24 teyakkuz halindeyiz"

Bazı güzergahların olumsuzluk yaşanmaması adına kapatıldığını belirten Bakan Uraloğlu, "Kapamaların en büyük nedenlerinden olan ağır taşıt, çekici, römork vesaire takılı araçların olduğu kesimlerde aldığımız tedbirlerdir. Bunlara baktığımızda da Kayseri Pınarbaşı yolu, Tunceli Pülürmür yolu, Genç Lice yolu, Kelkit Erzincan yolu, Bingöl Solhan yolu ağır taşıt trafiğine kapalıdır. Tamamen önlem amaçlı. Eğer oralarda biz ağır taşıt trafiğine açacak olursak bu sefer o araçlardan dolayı kar mücadelesini de yapamayız ve diğer araçlarla beraber o araçların da mahsur kalmasına sebebiyet vermiş olabiliriz. Yağışların İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Anadolu'nun güney ve batısı ile Güneydoğu Anadolu'da yerel kuvvetli olması ve çarşamba günü öğle saatlerine kadar da devam etmesini bir taraftan da bekliyoruz. Bu nedenle ulaşımda aksamalar, buzlanma, don ve yükseklerde tipi gibi olumsuzluklarla karşı karşıya kalmamız söz konusu olabilecektir. Her zaman olduğu gibi şu anda da kara yolu olsun, demir yolu olsun, biraz önce söylediğim gibi hava yolu olsun, tüm ulaşım ağımızın kesintisiz bir şekilde hizmet vermesi için bakanlık olarak 7/24 teyakkuz halindeyiz" dedi.

Binlerce personelin sahada olduğunu ifade eden Bakan Uraloğlu, yurt genelinde yaklaşık 68 bin 500 kilometrelik yol ağında karla mücadele için 757 bin ton tuz, 453 bin metreküp tuz agregası ve kritik kesimler için yaklaşık 12 bin ton kimyasal buz çözücünün hazır bulundurulduğunu aktardı. Uraloğlu, ayrıca 930 kilometrelik kar siperinin de hayata geçirildiğini söyledi. Karayolu ekiplerinin 457 karla mücadele merkezinden 12 bin 866 makine ve ekipman ile 13 bin 657 personelle 7 gün 24 saat esasına göre çalıştığını vurgulayan Bakan Uraloğlu, kar küreme, tuzlama ve arızalara hızlı müdahaleyle trafiğin aksamamasının sağlandığını ve denetimlerin sıklaştırıldığını kaydetti. Bakan Uraloğlu, yola çıkacak vatandaşları tedbirli olmaları, uzun yolculuklar öncesinde araç bakımlarını yaptırmaları ve kış lastiği kullanmaları konusunda uyardı.

Açıklamasının ardından Uraloğlu, Akıllı Ulaşım Sistemleri Merkezi'ndeki ekranlardan karla mücadele araçlarındaki kamera görüntülerini izleyerek, yetkililerden bilgi aldı. - ANKARA