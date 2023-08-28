Kapıköy Gümrük Kapısı'nda Metamfetamin Ele Geçirildi

TİCARET Bakanlığı, Kapıköy Gümrük Kapısı'nda yabancı uyruklu bir kişinin yanında getirdiği duvar saatlerinin içinde 3 kilo 542 gram metamfetamin ele geçirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Van'ın Saray ilçesindeki Kapıköy Gümrük Kapısı görevlileri, yurda giriş yapan yabancı uyruklu kişinin yanındaki valizleri x-ray taramasından geçirdi. Şüpheli yoğunluk tespit edilince fiziki arama yapıldı. Valizden çıkan 5 duvar saatlerinin normal ağırlığının üzerinde olduğu anlaşıldı. Detaylı arama sonucu, saatlerin içerisinde şeffaf folyolara sarılmış halde 3 kilo 542 gram ağırlığında metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)