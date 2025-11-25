Haberler

Kanserle Mücadelede Yeni İlaçlar Geri Ödeme Listesine Alındı

Güncelleme:
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, SGK tarafından kanser hastalığıyla mücadelede kullanılan 15 ilacın geri ödeme listesine alındığını açıkladı. Bu düzenleme ile birlikte yeni tedavi seçenekleri sunuldu ve ilaç erişimi kolaylaştırıldı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından kanser hastalığıyla mücadelede kullanılan ilaçlar başta olmak üzere 15 ilacın daha geri ödeme listesine alındığını bildirdi.

Işıkhan, NSosyal'deki hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Sosyal Güvenlik Kurumumuzun düzenlemesiyle kanser hastalığıyla mücadelede kullanılan ilaçlar başta olmak üzere 15 ilacı daha geri ödeme listesine aldık. Bu adımımızla birlikte multipl miyelom, hidradenitis süpürativa, dev hücreli arterit, kronik demir yüklemesi tedavisinde kullanılan rapor ve reçeteleme kurallarını güncelledik, yeni tedavi seçenekleri sunduk. Vatandaşlarımızın sağlığa ve ilaca erişimini kolaylaştırdık. Bundan sonrasında da milletimizin hizmetinde çalışmaya devam edeceğiz."

Kaynak: AA / Abdullah Özkul - Politika
