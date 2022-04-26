Kandemir partililerle buluştu

ADIYAMAN (İHA) - Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Genel Merkez Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir, partililer yaptığı konuşmasında, "Adıyaman liderine ve bu davaya sahip çıkmıştır" dedi.

Erkan Kandemir, beraberinde Genel Merkez Teşkilat Başkan Yardımcıları Metin Bulut, Abdullah Ağralı, AK Parti MKYK Üyesi Alaattin Parlak, Önceki Dönem Kalkınma Bakan Yardımcısı Yusuf Coşkun, İl Koordinatörü Ejder Açıkkapı, AK Parti Bolu Eski İl Başkanı Nurettin Doğanay ile birlikte Adıyaman'a geldi.

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Ahmet Aydın, Milletvekili İbrahim Halil Fırat, AK Parti İl Başkanı Mehmet Dağtekin, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alkayış, Gençlik Kolları Başkanı Mevlüt Kuştepe, Kadın Kolları Başkanı Saliha Diler ve teşkilat mensuplarıyla birlikte 'İftara 5 Kala' etkinliğine katılarak yoldan geçen vatandaşlara ve sürücülere iftariyelik ikramında bulundu.

Adıyaman Belediyesini de ziyaret eden Genel Merkez Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir ve AK Parti heyeti burada Belediye Başkanı Süleyman Kılınç'tan belediyenin gündemindeki konular, devam eden projelere ilişkin bilgi aldı.

Daha sonra Partisinin teşkilat toplantısına katılan Erkan Kandemir, Adıyaman'ı ziyaret etmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kandemir, Türkiye'nin her yerinde aynı coşkuyu, muhabbeti ve heyecanı gördüklerini ifade ederek, "Adıyaman bizim için her zaman özel bir yere sahiptir. En zor dönemler de ile Adıyaman liderine ve bu davaya sahip çıkmıştır. Millete hizmet davasına gönül vermiş kıymetli AK Parti mensuplarıyla bir araya gelmekten son derece mutluyum. İnşallah bu salondaki atmosfer ve ruh milletimizin istikbalini, hakikati savunmakta ve yüceltmekte olan bir ruhtur. Adıyaman teşkilatlarımızın bu heyecan ve aşkı ile inşallah 2023 vizyonu doğrultusunda yeni destanlar yazacağımıza inancım tamdır. Bu vesile ile topaltımızın hayırlı olması diliyor, İl Başkanımız Mehmet Dağtekin, tüm teşkilat başkanlarımıza ve yönetimine çok teşekkür ediyorum" dedi.

AK Parti İl Başkanı Mehmet Dağtekin ise, "Genel Başkan Yardımcımız ve Teşkilat Başkanımız Erkan Kandemir'i ve ekibini Adıyaman'ımız da ağırlamaktan büyük onur duyduk. Bu toplantımızla birlikte İl teşkilatımız, Kadın Kollarımız, Gençlik Kollarımız ile bir araya gelerek 2023 öncesi yol haritamızı, yapılmış ve yapılacak çalışmaları değerlendirme fırsatı bulduk. Cumhurbaşkanımızın gösterdiği hedefe yürümeye hazır bir teşkilat var burada. Heyecanlarıyla, azimleriyle, kararlılıklarıyla Adıyaman'da yeni destanlar yazacak ve AK Partimizi daha üst noktalara taşıyacağız" ifadelerine yer verdi. - ADIYAMAN

İhlas Haber Ajansı / Politika