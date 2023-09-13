Kanadalı Milletvekili Çin'e Karşı İşbirliği Çağrısında Bulundu

Kanadalı milletvekili Michael Chong, ABD ve ülkesinin Çin'e karşı işbirliği yapması çağrısında bulundu. Chong, Pekin yönetiminin Kanada için ciddi bir tehdit olduğunu belirterek, diğer müttefik devletlerin de Çin'in baskılarına karşı birlikte hareket etmesi gerektiğini vurguladı.

Kanadalı milletvekili Michael Chong, ABD ve ülkesinin Çin'e karşı işbirliği yapması çağrısında bulundu.

ABD basınında yer alan haberlere göre, daha önce Çin tarafından baskı uygulandığı iddialarıyla gündeme gelen Chong, ABD Kongresindeki bir oturumda konuşma yaptı.

Pekin yönetiminin Kanada için "ciddi ve milli bir tehdit" olduğunu belirten Chong, "Benim durumum, Pekin'in Kanada'ya müdahalesinde sadece bir vakaydı. Daha birçok vaka fark edilmiyor ya da bildirilmiyor ve kurbanlar sessizce acı çekiyor." ifadelerini kullandı.

Chong, Çin'in baskılarına karşı müttefik devletlerin işbirliği yapması çağrısında bulundu.

Kanada, Çinli diplomatı "istenmeyen adam" ilan etmişti

"Globe and Mail" gazetesi, mayısta yayımladığı haberde, Kanada istihbarat kuruluşu CSIS'nin, Çin hükümetinin, 2021'de, Muhafazakar Parti milletvekili Michael Chong'u baskı altına almak için Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde yaşayan akrabalarını tehdit etmenin yollarını aradığı bilgisini edindiğini ileri sürmüştü.

Haberde, Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde yaşayan Uygur azınlığına yönelik hak ihlallerine ilişkin eleştirilerini dile getiren milletvekilini bu yolla susturmaya çalıştığı iddia edilmişti.

Tehdit iddiaları, Kanada parlamentosunun 2021'de Sincan'da Uygurlara yönelik muameleyi "soykırım" olarak tanımlayan kararı kabul ettiği tarihlere denk geliyor. Chong, karar tasarını parlamentoya sunan vekiller arasında yer almıştı.

Tehdit iddiaları üzerine Kanada, Çin'in Toronto Başkonsolosluğunda görevli bir diplomatı, Chong'u tehdide yönelik girişimde bulunduğu gerekçesiyle "persona non grata" (istenmeyen kişi) ilan ettiğini duyurmuştu.