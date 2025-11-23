Haberler

Kanada ve Almanya Başbakanları G20 Zirvesi'nde Ukrayna ve Gazze Konularını Ele Aldı

Güncelleme:
Kanada Başbakanı Mark Carney ve Almanya Başbakanı Friedrich Merz, G20 Liderler Zirvesi'nde Ukrayna'nın barış anlaşmalarında temel çıkarlarının korunması gerektiğini vurguladı. Liderler ayrıca Gazze için kapsamlı barış planına destek verdiklerini açıkladı.

Kanada Başbakanı Mark Carney ile Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Güney Afrika'daki G20 Liderler Zirvesi kapsamında gerçekleştirdikleri ikili görüşmede, Ukrayna'da herhangi bir barış anlamasının doğrudan Kiev'i kapsaması, ülkenin temel çıkarlarını koruması ve somut güvenlik güvenceleri içermesi gerektiğini vurguladı.

Kanada Başbakanı Mark Carney ile Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Güney Afrika'daki G20 Liderler Zirvesi kapsamında bir araya geldi. Carney ve Merz arasında gerçekleştirilen ikili görüşmede, Ukrayna'daki savaş ve Gazze'deki durumu ele alındı. Görüşmeye ilişkin bugün yayımlanan ortak açıklamaya göre, liderler, Ukrayna'ya verdikleri desteği yeniden teyit ederek herhangi bir anlaşmanın doğrudan Kiev'i kapsaması, ülkenin temel çıkarlarını koruması ve somut güvenlik güvenceleri içermesi gerektiğini vurguladı. Carney ve Merz, Gazze konusunda ise savaşı sona erdirmeyi hedefleyen Kapsamlı Barış Planı'na desteklerini yineledi ve bölgeye büyük ölçekli insani yardım girişinin sağlanmasının önemine dikkat çekti. İki lider ayrıca kritik mineraller, temiz enerji, yapay zeka, havacılık ve savunma gibi alanlardaki iş birliğini de görüştü.

ABD, Avrupa Birliği ve Ukrayna üst düzey yetkilileri, bugün İsviçre'nin Cenevre şehrinde Washington'un sunduğu Ukrayna'da barış planını görüşecek. - JOHANNESBURG

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
