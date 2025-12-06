Haberler

Kanada, Suriye'yi ve HTŞ'yi yaptırım listesinden çıkardı

Güncelleme:
Kanada hükümeti, Suriye'yi 'terörü destekleyen yabancı devletler' listesinden çıkarırken, Beşar Esad'ı deviren muhaliflerin öncüsü olan Heyet Tahrir Şam'ı (HTŞ) da 'terör örgütleri' listesinden çıkardığını duyurdu. Suriye Dışişleri Bakanlığı, bu kararı memnuniyetle karşıladı.

Kanada hükümetinden yapılan açıklamada, Suriye'nin terörü destekleyen yabancı devletler listesinden çıkarıldığı ifade edildi. Ayrıca eski Devlet Başkanı Beşar Esad'ı deviren muhaliflerin öncülüğünü yapan Heyet Tahrir Şam'ın da "terör örgütleri" listesinden çıkarıldığı aktarıldı. Açıklamada, "Bu kararlar, İngiltere ve ABD de dahil olmak üzere müttefiklerimiz tarafından yakın zamanda alınan kararlarla uyumlu olup Suriye geçiş hükümetinin ülkenin istikrarını ilerletme, vatandaşları için kapsayıcı ve güvenli bir gelecek inşa etme, bölgesel istikrarı güçlendirmek ve terörle mücadele etmek için küresel ortaklarla birlikte çalışma çabalarını takip etmektedir" denildi. Aralarında eski Esad hükümetinin yetkilileri ve Esad'ın aile üyelerinin de bulunduğu 56 Suriyeliye ise yaptırımların devam ettiği aktarıldı.

Suriye, Kanada'nın kararını memnuniyetle karşıladı

Suriye Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Suriye, Kanada hükümetinin Suriye'ye daha önce uygulanan yaptırımları kaldırma kararını memnuniyetle karşılıyor. Bu adım, söz konusu tedbirlerin Suriye halkının yaşamları ve ülkenin hayati sektörleri üzerindeki olumsuz etkisinin giderek daha fazla farkına varıldığını yansıtan olumlu ve yapıcı bir gelişmeyi teşkil ediyor. Dışişleri Bakanlığı, bu kararın Suriye-Kanada ilişkilerinin ilerletilmesinde önemli bir dönüm noktası olduğunu ve çok yönlü iş birliğinin yeni bir aşamasının yolunu açtığını teyit ediyor. Suriye ayrıca, bölgesel ve uluslararası güvenlik ve istikrarın ortak çıkarlarına hizmet edecek şekilde ekonomik toparlanma ve yeniden yapılanma çabalarını destekleyen yapıcı diyaloğa girmek ve tüm uluslararası ortaklarla birlikte çalışmaya hazır olduğunu yineliyor" ifadeleri kullanıldı.

Kanada, Esad'ın demokrasi yanlısı protestoları bastırmasının ülkeyi iç savaşa sürüklemesinin ardından 2012 yılında Suriye'yi "terörü destekleyen devletler" listesine eklenmişti. - OTTAWA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
