Kanada, Meta'dan Orman Yangınlarıyla İlgili Haberlere Erişim Engelini Kaldırmasını İstiyor

Kanada, Facebook ve Instagram'ın çatı şirketi Meta'dan, ülkede süren orman yangınlarının yol açtığı tehlike nedeniyle ay başında yürürlüğe giren haberlere erişim engelini kaldırmasını talep etti. Ulaştırma Bakanı Pablo Rodriguez, Meta'nın bu tutumunun 'kabul edilemez' olduğunu belirterek 'Bu haber yasağı yüzünden insanlar, önemli bilgilere ulaşamıyor. Meta'nın bu blokajı kaldırmasını talep ediyorum.' ifadelerini kullandı. Kültürel Miras Bakanı Pascale St-Onge de Meta'nın haberlere erişimi engellemesinin 'insanların hayatlarını tehlikeye attığını' dile getirdi. Bakan St-Onge, 'Meta'nın bu sorumsuz kararı, insanların Facebook ve Instagram üzerinden önemli bilgilere ulaşmasını zorlaştırıyor. Yangın tehlikesiyle karşı karşıya olan Kanadalıların güvenliği için bu blokajın geri çekilmesini talep ediyoruz.' ifadelerini kullandı. Kanada Ulusal Doğal Alan Yangınları Raporu'na göre 'ülke tarihinin en büyük yangını' olarak kayıtlara geçen, şimdiye kadar çıkan yaklaşık 5 bin 700 yangın 13,6 milyon hektar alanda etkili oldu, aktif yangınların sayısı da 633'e ulaştı. Bunlardan 220'si ise henüz kontrol altına alınamadı. Kanada'da haziranda yasalaşan 'Bill C-18' sayılı Çevrim İçi Haberler Yasası, Meta ve Google gibi şirketlerin platformlarındaki haber içeriklerini kullanılabilir kılmaları karşılığında Kanadalı medya yayıncılarına ücret ödemelerini gerektiriyor. Yasa kapsamında Google ve Meta gibi teknoloji şirketleri, medya içeriklerini paylaşmak veya yeniden kullanmak için ücret ödemek zorunda. Bu uygulamayla Kanadalılar, artık Facebook ve Instagram gibi sosyal medya hesaplarındaki haber içeriklerine erişim sağlayamıyor. Yerli ve yabancı medya kuruluşlarının içerikleri de bu platformlarda engellendi.

Kanada, Facebook ve Instagram'ın çatı şirketi Meta'dan, ülkede süren orman yangınlarının yol açtığı tehlike nedeniyle ay başında yürürlüğe giren haberlere erişim engelini kaldırmasını talep etti.

Ulaştırma Bakanı Pablo Rodriguez, Meta'nın bu tutumunun "kabul edilemez" olduğunu belirterek "Bu haber yasağı yüzünden insanlar, önemli bilgilere ulaşamıyor. Meta'nın bu blokajı kaldırmasını talep ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kültürel Miras Bakanı Pascale St-Onge de Meta'nın haberlere erişimi engellemesinin "insanların hayatlarını tehlikeye attığını" dile getirdi.

Bakan St-Onge, "Meta'nın bu sorumsuz kararı, insanların Facebook ve Instagram üzerinden önemli bilgilere ulaşmasını zorlaştırıyor. Yangın tehlikesiyle karşı karşıya olan Kanadalıların güvenliği için bu blokajın geri çekilmesini talep ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Kanada Ulusal Doğal Alan Yangınları Raporu'na göre "ülke tarihinin en büyük yangını" olarak kayıtlara geçen, şimdiye kadar çıkan yaklaşık 5 bin 700 yangın 13,6 milyon hektar alanda etkili oldu, aktif yangınların sayısı da 633'e ulaştı. Bunlardan 220'si ise henüz kontrol altına alınamadı.

Kanada'da haziranda yasalaşan "Bill C-18" sayılı Çevrim İçi haber'>Haberler Yasası, Meta ve Google gibi şirketlerin platformlarındaki haber içeriklerini kullanılabilir kılmaları karşılığında Kanadalı medya yayıncılarına ücret ödemelerini gerektiriyor.

Yasa kapsamında Google ve Meta gibi teknoloji şirketleri, medya içeriklerini paylaşmak veya yeniden kullanmak için ücret ödemek zorunda.

Bu uygulamayla Kanadalılar, artık Facebook ve Instagram gibi sosyal medya hesaplarındaki haber içeriklerine erişim sağlayamıyor. Yerli ve yabancı medya kuruluşlarının içerikleri de bu platformlarda engellendi.