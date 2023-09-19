Kanada, Hindistan'ı sorumlu tutarak diplomatı sınır dışı etti

Kanada, Hindistan asıllı Hardeep Singh Nijjar'ın öldürülmesiyle ilgili olarak üst düzey bir Hindistanlı diplomatı sınır dışı etti. Hindistan da karşılık olarak üst düzey bir Kanadalı diplomatı sınır dışı ettiğini duyurdu.

Kanada, Hindistan asıllı Hardeep Singh Nijjar'ın Kanada'da öldürülmesiyle ilgili Hindistan'ı sorumlu tutarak üst düzey bir Hindistanlı diplomatı sınır dışı etti. Hindistan Dışişleri, karşılık olarak üst düzey Kanadalı bir diplomatı sınır dışı ettiğini duyurdu.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, yakın zamanda parlamentoda konuşma yaparak Hindistan asıllı Sih lider Hardeep Singh Nijjar'ın Haziran ayında öldürülmesine Hindistan'ın dahil olduğuna dair 'güvenilir iddialar' olduğunu açıklamıştı. Kanada Dışişleri Bakanı Melanie Joy, olayla ilgili bugün üst düzey bir Hintli diplomatın Kanada'dan sınır dışı edildiğini duyurarak, "Yabancı bir hükümetin temsilcisinin burada, Kanada'da, Kanada topraklarında bir Kanada vatandaşının öldürülmesine karışmış olabileceği iddiaları yalnızca rahatsız edici olmakla kalmıyor, aynı zamanda kesinlikle kabul edilemez.

Doğruluğu kanıtlanırsa bu, egemenliğimizin ve ülkelerin birbirleriyle ilişkilerine ilişkin en temel kuralın vahim bir ihlali olacaktır. Hiçbir şekilde yabancı müdahaleye tolerans göstermeyeceğimizi açıkça ifade ettik" açıklamasını yaptı.

Hindistan Dışişleri Bakanlığı ise karşılığında bugün şu açıklamayı yaptı;

"Kanada'nın Hindistan Yüksek Komiseri, bugün çağrıldı ve Hindistan Hükümeti'nin Hindistan'da bulunan üst düzey bir Kanadalı diplomatı sınır dışı etme kararı hakkında bilgilendirildi. İlgili diplomatın önümüzdeki beş gün içinde Hindistan'ı terk etmesi istendi. Karar, Hindistan Hükümeti'nin Kanadalı diplomatların iç meselelerimize müdahalesi ve Hindistan karşıtı faaliyetlere karışması konusundaki artan endişesini yansıtıyor."

HARDEEP SİNGH NİJJAR'IN ÖLDÜRÜLMESİ

Hardeep Singh Nijjar (45), Hindistan'da ayrılıkçı Sih bir grubun liderlerinden biri olarak 1997 yılında Kanada'ya yerleşmişti. Nijjar ve destekçileri, ayrı bir Khalistani devleti kurulmasını istiyor Hindistan ise Nijjar'ın bir terörist olduğunu belirterek ülkedeki bazı suikastlerden Nijjar'ı sorumlu tutuyordu. Hardeep Singh Nijjar'ın Kanada'da 18 Haziran'da aracının içinde vurularak öldürülmesi sonrasında destekçileri ile Hindistan hükümeti arasında gerilim yükselmiş ve Kanada'da protestolara yol açmıştı.