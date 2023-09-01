Kanada Dışişleri Bakanı Arnavutluk'a ziyaret gerçekleştirdi

Kanada Dışişleri Bakanı Melanie Joly, Arnavutluk'a ziyaret gerçekleştirerek Arnavutluk'un Avrupa ve Dışişleri Bakanı Olta Xhaçka ile görüştü. İki bakan, işbirliğini artırmak ve ortak çıkarları ele almak için ortak basın toplantısı düzenledi.

Kanada Dışişleri Bakanı Melanie Joly, Arnavutluk'a ziyaret gerçekleştirdi.

Joly, başkent Tiran'daki temasları kapsamında Arnavutluk'un Avrupa ve Dışişleri Bakanı Olta Xhaçka ile görüştü. İki bakan, görüşme sonrası ortak basın toplantısı düzenledi.

Kanada Dışişleri Bakanı Joly, Arnavutluk ziyaretinin işbirliğini artırmak için büyük bir fırsat olduğunu, iki ülke arasındaki ilişkinin güçlü, saygı ve ortaklığa dayalı olduğunu söyledi.

Joly, "Tüm dünyada otoriterliğin artışını, demokrasilerin risk altında olduğunu gördük ve buradaki amaç, Putin'in Ukrayna'ya karşı haksız savaşını düşünen demokrasileri desteklemek. Elbette biz de adaletin tarafındayız." dedi.

Mültecilerin korunması da dahil olmak üzere ortak girişimler noktasında Arnavutluk ile çalıştıklarını dile getiren Joly, "NATO ve Arnavutluk silahlı kuvvetleri Letonya'da ve ayrıca Kosova'daki NATO gücünde beraber görev yapıyor. Ayrıca birlikte Ukrayna'yı destekliyoruz ve İran'da insan haklarını savunuyoruz." diye konuştu.

Yatırımların korunmasına yönelik anlaşma için müzakerelere başlayacaklarını belirten Joly, bunun, Arnavutluk'ta yatırım yapmak isteyen Kanadalı işletmelerin yanı sıra Arnavutluk'taki işletmelerin Kanadalı yatırımcılarla çalışma fırsatına sahip olması açısından da önemli olduğunu vurguladı.

Joly, "Ben ve Kanada, Arnavutluk'un geleceğinin AB'de olduğuna ve Arnavutluk'un doğru yolda olduğuna inanıyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Arnavutluk'un Avrupa ve Dışişleri Bakanı Xhaçka ise Kanadalı mevkidaşı ile ortak çıkarlarla işbirliğini derinleştirme ve Arnavutluk'taki Kanadalı yatırımlarını artırma olanaklarını ele aldıklarını ifade etti.

Xhaçka, "Geçen yıl iki ülke arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 35. yıldönümünü kutladık. Bugün, Arnavutluk ile Kanada arasındaki çok iyi ilişkilerin sürekli büyüdüğünü ifade ettik. Bu ilişki, her iki ülkenin paylaştığı demokratik değerlere dayanan sağlam bir dostluk ve yapıcı işbirliği ruhuyla karakterize ediliyor." dedi.

Kanada'nın uluslararası arenadaki rolünün ve katkısının önemli ölçüde arttığını söyleyen Xhaçka, şöyle devam etti:

"Ukrayna'daki gelişmelerin yol açtığı yeni zorluklar ve inandığımız düzenin değerlerine yönelik açık ve saldırgan zorluklar koşullarında, benzer düşüncelerle ortaklarımızla ve NATO'yla ikili işbirliğimizi ve koordinasyonumuzu artırma ve güçlendirme ihtiyacını gördük. Bakan Joly'ye, Rusya'nın Ukrayna'daki haksız savaşı ve bu savaşın, bölgemiz dahil çeşitli bölgelerdeki nüfuzu çerçevesinde müttefiklerimiz ve ortaklarımıza yönelik dayanışma ve desteğimizi vurguladım."