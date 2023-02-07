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Kanada'dan Türkiye ve Suriye'ye 10 milyon dolarlık yardım

Politika Haberleri

Kanada'dan Türkiye ve Suriye'ye 10 milyon dolarlık yardım

Kanada Uluslararası Kalkınma Bakanı Harjit Sajjan, Kanada'nın Türkiye ve Suriye'ye depremler nedeniyle 10 milyon dolarlık yardım yapacağını açıkladı.

Kanada Uluslararası Kalkınma Bakanı Harjit Sajjan, Kanada'nın Türkiye ve Suriye'ye depremler nedeniyle 10 milyon dolarlık yardım yapacağını açıkladı.

Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ili vuran 7.7 ile 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Kanada Uluslararası Kalkınma Bakanı Harjit Sajjan, Kanada'nın Türkiye ve Suriye'ye depremler nedeniyle 10 milyon dolarlık yardım yapacağını açıkladı. Kanada'nın şu anda bir sonraki adımın ne olması gerektiğini belirlemek için bir "ihtiyaç değerlendirmesi" yaptığını ifade eden Sajjan, "Tıbbi ekipler, yoğun kentsel arama ve kurtarma gibi çeşitli diğer seçenekler üzerinde de yoğunlaşıyoruz" dedi.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau dün yaptığı açıklamada, Kanada'nın Türkiye ve Suriye'ye yardım sağlamaya hazır olduğunu duyurmuştu. - OTTAWA

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Kahramanmaraş Türkiye Suriye Kanada Politika Haberler

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