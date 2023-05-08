Kanada, Çinli diplomatı istenmeyen kişi ilan etti

Kanada, Çin'in Uygur Türklerine yönelik politikalarını eleştiren Kanadalı milletvekilini hedef aldığı gerekçesiyle Çinli diplomat Zhao Wei'yi istenmeyen kişi ilan etti.

Kanada-Çin arasındaki ilişkilerde tansiyon yeniden yükseldi. Kanada, Çin'in Uygur Türklerine yönelik politikalarını eleştiren Kanadalı milletvekili Michael Chong'u hedef aldığı gerekçesiyle Çinli diplomat Zhao Wei'yi istenmeyen kişi ilan etti. Kanada Dışişleri Bakanı Melanie Joly yaptığı yazılı açıklamada, "Kanada, Zhao Wei'yi istenmeyen kişi ilan etmeye karar verdi. Açıkça söyledim, iç işlerimize hiçbir şekilde yabancı müdahaleye müsamaha göstermeyeceğiz. Kanada'daki diplomatlar, bu tür davranışlarda bulunmaları halinde evlerine gönderilecekleri konusunda uyarıldı. Bu karar, tüm faktörlerin dikkatli bir şekilde değerlendirilmesinden sonra alınmıştır. Demokrasimizi savunmanın son derece önemli olduğu konusundaki kararlılığımızı koruyoruz" dedi.

Kanada Güvenlik İstihbarat Servisi (CSIS), 2021'de milletvekili Michael Chong ve ailesine yönelik potansiyel tehditler hakkında bilgiler içeren Kanada'daki Çin etkisi hakkında rapor yayınlamıştı. Çin, Kanada'nın iç işlerine asla karışmadığını belirtmiş, Chong hakkındaki raporun "gerçeklere dayanmadığını ve tamamen temelsiz olduğunu" ifade etmişti.

Kanada basınında yer alan haberlerde, Zhao'nun 2021'de Chong hakkında bilgi topladığı belirtildi.

Çin ve Kanada arasındaki gerilim Huawei yöneticisi Meng Wanzhou'nun 2018'de Kanada'da tutuklanmasıyla başlamış, Çin'in olaydan 9 gün sonra 2 Kanadalıyı casusluk yaptığı iddiasıyla tutuklamasıyla yükselmişti. Meng ile 2 Kanadalı 2021'de serbest bırakılmıştı. - OTTAWA