Kanada Başbakanı Trudeau ve İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, İsrail-Filistin çatışmasını görüştü

Kanada Başbakanı Justin Trudeau ile İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin son gelişmeleri ele aldı. Trudeau, İsrail'in meşru müdafaa hakkını savunurken, rehinelerin serbest bırakılmasını talep etti. Kanada Dışişleri Bakanlığı ise Refah Sınır Kapısı'nın açılmasını memnuniyetle karşıladığını bildirdi. Kanada Savunma Bakanı Bill Blair ise el-Ehli Baptist Hastanesi'nin İsrail tarafından vurulmadığını belirtti.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau ile İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, yaptıkları telefon görüşmesinde, İsrail- Filistin çatışmasına ilişkin son gelişmeleri ele aldı.

Kanada Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Trudeau ile Herzog telefonda görüştü.

Görüşmede, İsrail'in "meşru müdafaa hakkını" savunduklarını belirten Trudeau, (Hamas tarafından tutulan) rehinelerin "derhal serbest bırakılması" gerektiğini söyledi.

Trudeau, Gazze'de barışın sağlanması için çözüm bulunması gerektiğini dile getirdi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada da Kanada Dışişleri Bakanı Melanie Joly ve Uluslararası Kalkınma Bakanı Ahmed Hussen'in, Refah Sınır Kapısı'nın açılmasını memnuniyetle karşıladığı bildirildi.

Temel malzemelerin ihtiyaç sahiplerine ulaşmasının hayat kurtarmak için kritik öneme sahip olduğu kaydedilen açıklamada, taraflara, insani yardımlara erişime izin verilmesine devam edilmesi çağrısı yapıldı.

Kanada Savunma Bakanı, el-Ehli Baptist Hastanesini İsrail'in vurmadığını savundu

CTV News'in haberine göre, Kanada Savunma Bakanı Bill Blair, yaptığı açıklamada, Kanada ordusu tarafından yapılan bağımsız bir incelemenin ardından, Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesini İsrail'in vurmadığı konusunda "neredeyse emin" olduklarını söyledi.

Blair, saldırının Gazze Şeridi'nden atılan "hatalı bir roket" nedeniyle gerçekleşmiş olmasının "daha olası bir senaryo" olduğuna inandıklarını kaydetti.