Kanada Başbakanı Justin Trudeau ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan, Gazze'deki çatışmaları ve Hindistan-Kanada ilişkilerini ele aldı. Al Nahyan, Trudeau ile yaptığı telefon görüşmesinde, İsrail ve Filistin'in gerilimi azaltmak için çaba göstermesi gerektiğini söyledi. Trudeau ise İsrail'in uluslararası yasalar çerçevesinde kendini savunduğunu belirtti.

Kanada Başbakanı Trudeau ve BAE Devlet Başkanı Al Nahyan Gazze ve Hindistan-Kanada ilişkilerini görüştü

Kanada Başbakanı Justin Trudeau ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan, dün yaptıkları telefon görüşmesinde, Gazze'deki çatışmaları ve Hindistan- Kanada ilişkilerini ele aldı.

BAE haber ajansı WAM'nin haberine göre, Al Nahyan, Trudeau ile yaptığı telefon görüşmesinde, İsrail ve Filistin'in, gerilimi azaltmak ve sivillerin hayatını korumak için çaba göstermesi, bölgenin güvenlik ve istikrarının korunması için uluslararası toplumun tarafları diplomasi kanallarına teşvik etmesi gerektiğini söyledi.

Kanada Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada da Trudeau'nun, Gazze'deki çatışmalarda İsrail'in "vatandaşlarını terörist saldırılardan korumak için uluslararası yasalar çerçevesinde kendini savunduğunu" belirttiği aktarıldı.

Açıklamada ayrıca Trudeau'nun, Al Nayhan ile Hindistan- Kanada ilişkileri hakkında bilgi paylaşımı yaptığı belirtildi.

Trudeau, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Al Nahyan ile "Hindistan ile hukukun üstünlüğüne saygı duymak ve yasaları muhafaza etmek" hakkında konuştuğunu belirtti.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin Hindistan'ın bölgedeki en yakın iş ortaklarından olduğu biliniyor.

Hindistan- Kanada gerilimi

Hindistan'ın yayımladığı 40 teröristin isminin olduğu listede yer alan ayrılıkçı Sih örgütü Halistan Kurtuluş Gücü'nün (KLF) yöneticisi Hardeep Singh Nijjar, 18 Haziran'da Kanada'da vurularak öldürülmüştü.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun, Nijjar'ın öldürülmesinin arkasında Yeni Delhi hükümetinin olduğunu iddia etmesinin ardından iki ülke arasındaki ilişkiler gerginleşmişti.

Kanadalı bir diplomat, 3 Ekim'de, Hindistan'ın ülkedeki 62 Kanadalı diplomattan 41'inin geri çekilmesi talebinde bulunduğunu açıklamıştı.