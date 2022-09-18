Kanada Başbakanı Trudeau: 'Ukrayna'da bulunan toplu mezarlar Rusya'nın savaş suçlarının kanıtı'

Kanada Başbakanı Justin Trudeau yaptığı açıklamada, Ukrayna'da bulunan toplu mezarların Rusya'nın işlediği savaş suçlarının kanıtı olduğunu ifade ederek, Rusya'nın bu konuda hesap vermesi gerektiğini vurguladı.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau yaptığı açıklamada, Ukrayna'da bulunan toplu mezarların Rusya'nın işlediği savaş suçlarının kanıtı olduğunu ifade ederek, Rusya'nın bu konuda hesap vermesi gerektiğini vurguladı.

Kraliçesi II. Elizabeth için yarın yapılacak olan cenaze törenine katılmak üzere İngiltere'nin başkenti Londra'ya gelen Kanada Başbakanı Justin Trudeau, İngiltere Başbakanı Liz Truss ile bir araya gelmesinin ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Truss ile yaptığı görüşmede ana gündem maddesinin Rusya'nın Ukrayna'yı işgali olduğunu aktaran Trudeau, "Açıkçası İngiltere ve Kanada, Ukrayna'yı desteklemek ve Rusya'nın yasadışı eylemlerine karşı çıkmak konusunda en güçlü ülkelerden ikisi oldu" dedi.

Rusya'nın Ukrayna'daki eylemlerinin açıkça savaş suçlarını içerdiğini belirten Trudeau, Bucha'da ve Ukrayna tarafından geri alınan topraklarda bulunan toplu mezarların Rusya'nın işlediği savaş suçlarının kanıtı olduğunu ifade ederek, "Uygun bir soruşturma ve şeffaflık olmalı. Vladimir Putin, destekçileri ve Rus ordusunun Ukrayna'da yaptıkları ve işlemeye devam ettikleri vahşetlerin hesabı sorulmalı" dedi.

Öte yandan geçtiğimiz günlerde Ukrayna'nın İzyum kenti Ukrayna ordusu tarafından Rus güçlerinden geri alınmış kentte toplu mezar bulunmuştu. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, İzyum'daki toplu mezarda 400'den fazla ceset bulunduğunu belirtmiş, mezarda işkence izleri olan çocukların, füze saldırıları sonucu ölenlerin ve Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine bağlı personellerin cansız bedenlerinin bulunduğunu aktarmıştı.

(İHA)