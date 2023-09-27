Kanada Başbakanı Trudeau, Nazi askerinin Parlamentoda alkışlatılmasından özür diledi

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Ukraynalı Yaroslov Hunka'nın Nazi askeri olarak tanıtılmasından dolayı özür diledi. Trudeau, olayın tüm Parlamentoyu ve Kanada'yı utandıran bir yanlış olduğunu belirtti.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, İkinci Dünya Savaşı'nda Naziler için savaşan Ukraynalı Yaroslov Hunka'nın geçen hafta Parlamentoda "savaş kahramanı" olarak tanıtılmasından ötürü özür diledi.

Trudeau, Nazi askerinin davet edilmesinin ve alkışlatılmasının tek sorumlusunun, dün istifa eden Kanada Avam Kamarası Başkanı Anthony Rota olduğunu ancak bu olayın, tüm Parlamentoyu ve Kanada'yı utandıran bir yanlış olduğunu söyledi.

"Cuma günü orada bulunan hepimiz, bilmeden yapsak da ayağa kalkarak alkışladığımız için pişmanız." diyen Trudeau, olayın Holocaust'ta hayatını kaybeden milyonlarca insanın anısına büyük bir saygısızlık olduğunu belirtti.

Başbakan Trudeau, özrünü Parlamentoda da tekrar etti.

Hunka'nın, İkinci Dünya Savaşı'nda Nazilerin tarafında savaştığı ortaya çıkmıştı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin, 22 Eylül'de Kanada Avam Kamarasında yaptığı konuşmanın ardından Rota, salonda bulunan 98 yaşındaki Ukraynalı Yaroslov Hunka'yı "savaş kahramanı" olarak tanıtmış ve kendisine hizmetlerinden dolayı teşekkür etmişti.

Parlamento üyelerince alkışlarla karşılanan Hunka'nın, İkinci Dünya Savaşı'nda Nazilerin tarafında savaştığının ortaya çıkması üzerine Rota, ağır eleştirilere maruz kalmıştı.

Rota bunun ardından özür dilemiş, Kanada Başbakanı Justin Trudeau ise olayı "utanç verici" olarak nitelendirmişti.

Ülkede birçok kesimden yapılan istifa çağrılarının ardından Rota, dün istifa etmişti.