Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ve Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile telefonda görüştü. Trudeau, görüşmelerde Filistin'deki son gelişmeleri ele aldı ve insani yardımların engellenmeden ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmasının önemini vurguladı. Ayrıca, bölgede kalıcı barış için çabaların artırılması gerektiğini belirtti.

Kanada Başbakanı Trudeau, Katar Emiri ve Mısır Cumhurbaşkanı ile görüştü

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ve Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile telefonda görüştü.

Kanada Başbakanlığından yapılan açıklamaya göre, Trudeau, Katar Emiri Şeyh Temim ile Filistin'deki son gelişmeleri ele aldı.

Trudeau, insani yardımın engellenmeden ihtiyacı olanlara ulaştırılmasının önemine dikkati çekerek, Gazze'de insani ara verilmesinin gerekliliğini vurguladı.

Bölgede kalıcı barışın sağlanması için iki devletli çözüme yönelik çabaların artırılması gerektiğini belirten Trudeau, esirlerin serbest bırakılmasına yönelik çalışmalarından ötürü Katar Emiri'ne teşekkür etti.

Trudeau ve Sisi görüşmesi

Kanada Başbakanı Trudeau, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile yaptığı telefon görüşmesinde de İsrail'in kendini savunma hakkına verdiği desteği yineledi.

Gazze'ye insani yardımların güvenli şekilde ulaştırılması için daha fazla çaba gösterilmesi gerektiğini kaydeden Trudeau, adaletin bedelinin, masum kadın ve çocukların hayatlarıyla ödetilemeyeceğini belirtti.

Trudeau ve Sisi, bölgede çatışmanın tırmanmasının önlenmesi konusunda mutabık kaldı.