Kanada Başbakanı Trudeau, Gazze'deki hastane saldırısının sorumlusunu isimlendirmeye hazır değil

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Gazze'deki hastane saldırısının sorumlusunu isimlendirmeye hazır olmadıklarını belirtti. Trudeau, saldırıya ilişkin tüm kanıtların ortaya çıkmadığını ve çalışmaların devam ettiğini söyledi.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Gazze'deki hastane saldırısının sorumlusunu isimlendirmeye hazır olmadıklarını belirtti.

Trudeau, yaklaşık 500 kişinin öldüğü el-Ehli Baptist Hastanesi saldırısına ilişkin başkent Ottawa'da basın mensuplarına konuştu.

ABD Başkanı Joe Biden saldırıya ilişkin Filistinli grupları işaret ederek "diğer ekip" ifadesini kullanırken, Trudeau henüz tüm kanıtların ortaya çıkmadığını söyledi.

Trudeau, "Müttefiklerimizle tam olarak ne olduğunu tespit etmek için dikkatle çalışıyoruz. Bazı kanıtlar gördük ama mümkün olan en kısa sürede kesin sonuca varıncaya kadar çalışmalarımızı sürdüreceğiz." dedi.

Kanada'da çok sayıda kişinin İsrail'in Filistin'e saldırılarından doğrudan etkilendiği ve saldırının sorumlusunu adlandırmadan emin olmak istediklerini aktaran Trudeau, bu sebeple konuya dikkatlice eğilebilmek için biraz zaman gerektiğini kaydetti.

İsrail-Filistin çatışması

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 306'sı asker 1400 İsraillinin öldüğü, 3 bin 968 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 1524'ü çocuk 3 bin 785 kişinin öldüğünü, 12 binden fazla kişinin yaralandığını duyurmuştu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 81 Filistinlinin öldüğü belirtilmişti.

İsrail'in saldırılarında 13 gazeteci yaşamını yitirmişti.

Lübnan sınırında 8 Ekim'de İsrail ordusu ile Hizbullah arasında başlayan çatışmalarda ise 12 Hizbullah, 2 İslami Cihad üyesi, biri gazeteci 3 sivil hayatını kaybetmişti.

Lübnan tarafından düzenlenen saldırılarda da 2 İsrail askeri ve bir İsrailli sivil yaşamını yitirmişti.

İsrail'in Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesine 17 Ekim'de düzenlediği saldırıda 471 kişi hayatını kaybetmiş, 28'i ağır 342 kişi yaralanmıştı.