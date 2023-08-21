Kanada Başbakanı Trudeau, Facebook'un haberlere erişim engelini eleştirdi

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, orman yangınlarını söndürme ve tahliye çalışmaları devam ederken, Facebook'un haberlere erişim engelini kaldırmamasını eleştirdi. Trudeau, Facebook'un kazançlarını insanların güvenliğinin önüne koyduğunu belirtti ve kaliteli haberciliğin önemine vurgu yaptı.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, British Columbia ve Kuzeybatı Toprakları eyaletlerindeki orman yangınlarını söndürme ve tahliye çalışmaları devam ederken, Facebook'un haberlere erişim engelini kaldırmamasını eleştirdi.

Başbakan Trudeau, yaptığı basın açıklamasında, Facebook'u, kazançlarını orman yangınlarıyla mücadele eden insanların güvenliğinin üstünde tutmakla suçladı.

Trudeau, "Şu an, güncel yerel haberlerin her zamankinden daha önemli olduğu bir acil durumda, Facebook firma karını insanların güvenliğinin önüne koyuyor." ifadesini kullandı.

Facebook'un kararını "anlaşılmaz" olarak nitelendiren Trudeau, demokrasilerde kaliteli haberciliğin önemine işaret ederek, bunun özellikle şu sıralarda her zamankinden daha önemli olduğunu vurguladı.

Kanada, 19 Ağustos'ta Facebook ve Instagram'ın çatı şirketi Meta'dan, ülkede süren orman yangınlarının yol açtığı tehlike nedeniyle ay başında yürürlüğe giren haberlere erişim engelini kaldırmasını talep etmişti.

Ulaştırma Bakanı Pablo Rodriguez ve Kültürel Miras Bakanı Pascale St-Onge da Meta'nın bu tutumunun "kabul edilemez" olduğunu belirtmişti.

Kanada'nın "Çevrim İçi Haberler Yasası"

Kanada'da haziranda yasalaşan "Bill C-18" sayılı Çevrim İçi Haberler Yasası, Meta ve Google gibi şirketlerin haber içeriklerini platformlarında kullanmaları karşılığında Kanadalı medya yayıncılarına ücret ödemelerini gerektiriyor.

Kanadalılar, Meta hesaplarındaki yerli ve yabancı medya kuruluşlarının haber içeriklerine erişim sağlayamıyor.

Google'ın çatı şirketi Alphabet ise, Kanada haber bağlantılarını kaldırmayı planladığını açıklamasına karşın henüz harekete geçmedi ve kullanıcılar haberlere erişim sağlayabiliyor.