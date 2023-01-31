Kamuya borçların yapılandırılmasına ilişkin teklif Plan ve Bütçe Komisyonunda

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, kamuya olan borçların yapılandırılmasını da içeren Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam ediliyor.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, kamuya olan borçların yapılandırılmasını da içeren Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam ediliyor.

Komisyonda, teklif üzerinde milletvekilleri söz aldı.

CHP Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu, verginin devlet egemenliğiyle ilgili çok önemli bir konu olduğuna işaret ederek, düzenlemenin getirisinden ziyade götüreceğinin çok olabileceğini öne sürdü.

Kuşoğlu'nun sorusu üzerine vergi alacağının gecikme zammı hariç vergi alacağının aslının 521 milyar lira olduğunu ifade eden teklifin ilk imza sahiplerinden AK Parti Grup Başkanvekili ve Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş, 316,1 milyar lira gecikme zammı ile toplam 837,3 milyar lira alacak bulunduğunu dile getirdi.

Elitaş, 500 milyar liraya yakın kısmının tahsil kabiliyetinin kalmadığını dile getirerek, "Burada 300 ila 350 milyar liralık bir kısmın bu barış kapsamına gireceğini düşünüyoruz." ifadesini kullandı.

Sosyal Güvenlik Kurumunun 196 milyar lira alacak aslı bulunduğunu anlatan Elitaş, 166 milyar lira gecikme zammı ile toplam 362 milyar alacağın bu sistemle yapılandırmaya gireceğini kaydetti.

Konuşmasını sürdüren Kuşoğlu, bugüne kadar benzer düzenlemeler olduğunu ancak bu düzenlemelerin bir faydası olup olmadığını sordu. Kuşoğlu, "Gördüğüm kadarıyla bir faydası yok, artıyor, azalmıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Yapılan benzer düzenlemelere karşın borçlu sayısının arttığını aktaran Kuşoğlu, "Şimdiye kadar yapılan bu düzenlemeler, çıkan af kanunları demek ki çok büyük sorun, sıkıntı getirmiştir Maliye Bakanlığına ve Maliye Bakanlığının işlevini yok etmiştir. Maliye Bakanlığının vergi toplama işlevi yoksa devlet de yoktur. Maalesef, öyle arkadaşlar. Devleti yok etmişiz, bu tespiti yapmamız lazım." diye konuştu.

Özel köprü geçişlerini, yol geçişlerinin borçlarının da kapsama alınması gerektiğini söyleyen Kuşoğlu, lüks yapılaşmanın olduğu bazı yerlerin hala köy gibi gözükmesine rağmen bu yerlerde belediye gelirlerinin yüzde 50 azaltılmak istendiğini ileri sürdü. Kuşoğlu, bunun doğru olmayacağını ifade ederek, farklı bir kriter konması gerektiğini savundu.

"Vergisini ödemeyenler için 'vergi affı' getirildi"

HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, kapitalist düzende yüzde 1 ya da yüzde 5'in kazanacağını ancak geri kalanın kaybedeceğini ileri sürerek, kapitalist düzenlerde dahi adaleti sağlayacak mekanizmalar bulunduğunu söyledi.

Paylan, kazanan ile kaybedenler arasındaki dengeyi sağlayacak mekanizmanın vergi mekanizması olduğuna işaret ederek, "Bu vergi affı yasasını niye getirdiniz, niçin getirdiniz?" diye sordu.

Gayrisafi hasıladan patronların aldığı payın 2022 yılında yüzde 40'tan yüzde 55'e çıktığını, işçilerin aldığı payın ise yüzde 38'den yüzde 25'e düştüğünü iddia eden Paylan, "Gelir ve servet eşitsizliğinin bu kadar yüksek olduğu bir ülkede vergi afları neye yol açar?" dedi.

Vergisini ödemeyenler için "vergi affı" getirildiğini iddia eden Paylan, şöyle konuştu:

"Bakın, bu getireceğiniz vergi affı yasası zaten yok olmuş vergi ahlakını daha da fazla yok edecek. Siz bu yaptığınız uygulamalarla ne yapıyorsunuz biliyor musunuz? Dürüst olmaya çalışan mükellefleri dahi yoldan çıkarıyorsunuz, iddiayla söylüyorum. Dürüst kalmaya çalışan çok sayıda mükellef var ya çoğunluğu da böyleydi, siz bozdunuz onların ahlakını. Vergisini dürüst ödeyen yurttaşlarımızı 'keriz' durumuna düşürüyorsunuz."

Paylan, küçük esnafı, KOBİ'leri koruyacak 50 bin lira, 100 bin lira gibi bir rakamın yapılandırılmasının sağlanmasını, büyük rakamların buna dahil edilmemesini ve vergi affı yasalarına son verecek bir mekanizma kurulmasını istedi.

"Ekonomimize, ülkeye bir katkı sağlamıyoruz"

İYİ Parti Ankara Milletvekili Durmuş Yılmaz, yapılan işin günü kurtarmak anlamına geldiğini ve uzun vadeli bir iş yapılmadığını ileri sürerek, "Ekonomimize, ülkeye ve topluma bir katkı sağlamıyoruz, işlerimizi kolaylaştırmıyoruz. Günübirlik, ortaya çıkan taleplere tepki veriyoruz, bunu hallediyoruz; arkasından, bir müddet sonra tekrar aynı sorunla karşılaşıyoruz, ikinci, üçüncü... Bundan sonra böyle bir düzenlemeyle ilgili yasanın gelmeyeceğinin hiçbir garantisi yok, geçmişte olmadığı gibi." ifadelerini kullandı.

Gerçekten mali alan yaratıldıysa, bütçe açığı yoksa 2-3 bin lira gibi alacakların silinip geriye kalan alacakların toplanması önerisinde bulunan Yılmaz, dar gelirli kesimin desteklenmesini istedi.

MHP İstanbul Milletvekili İsmail Faruk Aksu, geniş kesimlerin beklentisi olan bir kanun teklifini getiren milletvekillerine teşekkür ederek, küresel ekonomiyi olumsuz etkileyen gelişmelerin Türkiye'yi de etkilediğini kaydetti.

Türkiye yaptığı atılımlarla, aldığı tedbirlerle, ekonomi politikalarıyla dünyada pozitif yönde ayrışan ülkelerden birisi olduğuna işaret eden Aksu, "Bununla beraber, bazı kesimlerin sıkıntıları oldu, bunlara ilişkin devlet destekleri oldu. Maliyenin devre dışı kaldığı fikrine katılmak mümkün değil. Öyle olsaydı içinde bulunduğumuz yıl içerisinde bütçe performansı bu kadar iyi olmazdı, açığımız bu kadar azalmazdı, faiz dışı fazla verilmezdi, vergi gelirleri bu kadar artmazdı." diye konuştu.

Kamu alacaklarının yeniden yapılandırılması, bazı alacaklardan vazgeçilmesi, matrah artırımı, işletme kayıtlarının düzenlenmesi hakkı, ayrıca bazı işlerde vergi istisnası getirilmesinin son derece önemli olduğunu vurgulayan Aksu, trafik cezalarının affı konusunda toplum vicdanını yaralayacak bazı hususların kapsam dışı bırakılmasını da değerli bulduklarını kaydetti.

Aksu, MHP olarak kanun teklifini desteklediklerini bildirdi.

AK Parti Manisa Milletvekili Uğur Aydemir, mükelleflerden, vatandaşlardan, meslek mensuplarından gelen talepler doğrultusunda bir çalışma yapıp kanun teklifini hazırladıklarını ifade etti.

Pandemi ile Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın, iklim krizinin küresel ekonomiyi olumsuz yönde etkilediğini belirten Aydemir, yüzde 1'in iktidarı oldukları yönündeki eleştiriye tepki gösterdi.

Herkesi düşündüklerini dile getiren Aydemir, çıkarılan kanunlarla mükelleflerin sistemde tutulmak istendiğini söyledi.

Aydemir, devletin zor durumda kalana yardım etmesinin doğal olduğunu belirterek, "Zor durumda kaldıysa mükellefler biz ona yardım ediyoruz. Burada af diye bir şey yok. Bizim getirdiğimiz kanun teklifi tamamen yapılandırma kanunu, kamu alacaklarının yapılandırılması. Kılı kırk yararak bütün mükelleflerimizi, bütün vatandaşlarımızı düşünerek cumhuriyet tarihinin en büyük yapılandırmasını yapıyoruz ve bu teklifi hazırlayan, emeği geçen bütün arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Teklifin görüşmelerine devam ediliyor.