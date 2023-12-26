Kamu Lojmanları İnşa Edilmeli

İYİ Parti Antalya Milletvekili Aykut Kaya, "Kamu personelimiz için Antalya, Muğla, İstanbul, Ankara gibi kira fiyatlarının yüksek olduğu büyükşehirlerimizde acilen kamu lojmanları inşa edilmeli." dedi.

Kaya, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, barınma ve konut ihtiyacının anayasal bir hak olduğunu söyledi.

"Ülkemiz derin bir barınma krizinden geçiyor." diyen Kaya, bu krizin gün geçtikçe daha da derinleştiğini savundu.

Konut kira fiyatlarının geldiği düzeye ilişkin eleştirilerde bulunan Kaya, asgari ücretin yetersiz kaldığını, barınmanın maliyetinin oldukça yüksek olduğunu belirtti. Kaya, "Konut fiyatlarının gelmiş olduğu noktada vatandaşlarımızın bir ev sahibi olma düşüncesi bir hayal olmuştur." diye konuştu.

Toplu Konut İdaresi Başkanlığının (TOKİ) kuruluş amacının düşük gelirli kesimlerin konut sahibi olmasını sağlamak olduğunu ifade eden Kaya, son dönemde bu fonksiyonların kaybolduğunu öne sürdü.

TOKİ'nin ticari amaçla faaliyet gösteren bir şirket gibi hareket etmeye başladığı iddiasını dile getiren Kaya, şunları kaydetti:

"TOKİ, dar gelirli vatandaşlarımız için arsa ve konut üretimine ivedilikle başlamalı. Kamu personelimiz için Antalya, Muğla, İstanbul, Ankara gibi kira fiyatlarının yüksek olduğu büyükşehirlerimizde acilen kamu lojmanları inşa edilmeli. Ayrıca öğrencilerimiz için de kira fiyatlarının yüksek olduğu şehirlerimizde nitelikli yurtların inşa edilmesi elzemdir."