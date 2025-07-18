Kamu İşçilerine Yüzde 24 Zam Teklifi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "İşçilerimize birinci altı ay için yüzde 24, ikinci, üçüncü ve dördüncü altı aylar için gerçekleşen enflasyon oranını teklif ediyoruz" dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, yaklaşık 600 bin kamu işçisini ilgilendiren Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü (KÇP) sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu. Sürecin şeffaf ve sosyal diyalog içinde yürütüldüğünü belirten Bakan Işıkhan, "Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan yaklaşık 600 bin kamu işçisini ilgilendiren toplu iş sözleşmesi (TİS) sürecimiz devam ediyor. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde AK Parti iktidarları döneminde tüm işçilerimiz ve emekçilerimiz bilir ki onları enflasyona ezdirmeme ilkesini daima uyguladık" dedi.

Kamu işçisine yüzde 24 zam teklifi

Teklifin ayrıntılarını paylaşan Bakan Işıkhan, "Hükümet olarak teklifimizi açıklamak isterim. İşçilerimize birinci altı ay için yüzde 24, ikinci, üçüncü ve dördüncü altı aylar için gerçekleşen enflasyon oranını teklif ediyoruz. Bu genel artışların yanında önümüzdeki hafta başında sendikalarımızla birlikte iş kollarına ilişkin meseleleri ve geneli ilgilendiren bazı konularda işçilerimizin ekonomik ve sosyal haklarını artıracak müzakerelere devam edeceğiz. TÜHİS ile sendikalarımızla bir araya gelerek Kamu Çerçeve Protokolü'nü inşallah sizlerle birlikte kaleme almaya başlayacağız. İşçilerimizin ve sendikalarımızın da müsterih olmalarını özellikle istirham ediyorum. Sürecin hayırlı olmasını diliyor, toplantıya katılımınız için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - ANKARA