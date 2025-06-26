Kamu Denetçiliği Kurumu Raporları Karma Komisyon'da Benimsenildi

TBMM Dilekçe Komisyonu ile İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu üyelerinden oluşan Karma Komisyonda, "Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK) 2024 Yıllık Raporu" ve "2023 Yılı Kamu Denetçiliği Kurumu Raporu Hakkında Dilekçe Komisyonu ile İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Üyelerinden Oluşan Karma Komisyon Raporu" benimsendi.

Komisyon, AK Parti Adana Milletvekili Sunay Karamık başkanlığında toplandı.

Kamu denetçilerinin de yer aldığı toplantıda, "KDK 2024 Yıllık Raporu" ve Komisyon'a geri alınan "2023 Yılı Kamu Denetçiliği Kurumu Raporu Hakkında Dilekçe Komisyonu ile İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Üyelerinden Oluşan Karma Komisyon Raporu" görüşüldü.

TBMM Dilekçe ile İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu üyelerinden oluşan Karma Alt Komisyon Başkanı ve AK Parti Kilis Milletvekili Ahmet Salih Dal, hazırlanan rapora ilişkin bilgi verdi.

KDK'nin verdiği tavsiye kararlarına uyumları incelediklerini, en az uyum sağlayan kurumlardan bu durumun nedenlerine ilişkin bilgi aldıklarını anlatan Dal, KDK'nin tavsiyelerine en iyi şekilde uyum gösteren kurumlara da plaket vererek, teşekkür ettiklerini söyledi.

Dal, KDK'nin hem tanınırlığının hem de kurumlar üzerindeki etkisinin artması için Karma Alt Komisyon olarak TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'u ziyaret ettiklerini hatırlatarak, Kurtulmuş'un bu konuda üzerine ne düşüyorsa yapacağını söylediğini aktardı.

Komisyonun önerilerine de değinen Dal, "KDK'ye bazı kararlarda resen inceleme yetkisinin verilmesi, Kurumun bazı davalara katılımının sağlanması noktasında da komisyon üyeleriyle fikir birliğine vardık." diye konuştu.

Komisyonda, daha sonra milletvekilleri rapora ilişkin görüşlerini dile getirdi.

Komisyon Başkanı Karamık, Alt Komisyonun bakan yardımcılarını toplantıya çağırıp KDK'nin bakanlıklar nezdinde farkındalığının artmasını sağlamalarının çok isabetli olduğunu ifade ederek, bunun Meclis'te bir ilk olduğuna işaret etti.

Kamu Başdenetçisi Mehmet Akarca'nın, kardeşinin vefatı dolayısıyla toplantıya katılamadığını bildiren Karamık, Akarca'ya başsağlığı diledi.

Komisyonda, "KDK 2024 Yıllık Raporu" ve "2023 Yılı Kamu Denetçiliği Kurumu Raporu Hakkında Dilekçe Komisyonu ile İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Üyelerinden Oluşan Karma Komisyon Raporu" benimsendi.