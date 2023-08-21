Kamu Denetçiliği Kurumu'nun Tavsiye Kararıyla Yağmur Suları Sorunu Çözüldü

Balıkesir'de dağdan akan yağmur sularının evinin temeline zarar verdiğini belirten bir vatandaşın sorunu, Kamu Denetçiliği Kurumu'na yaptığı başvuru sonrası bölgeye yapılan set inşası ile çözüldü.

BALIKESİR'de dağdan akan yağmur sularının evinin temeline zarar verdiğini belirtip, Kamu Denetçiliği Kurumu'na (KDK) başvuran vatandaşın sorunu, tavsiye kararı sonrası bölgeye yapılan set inşası ile çözüldü.

KDK'dan yapılan açıklamaya göre; vatandaşlar, kamu kurumları ile yaşadıkları sorunların çözüme kavuşturulması için hak arama kurumu olan Kamu Denetçiliği Kurumu'na başvuruyor. KDK, vatandaşlardan gelen başvurular sonrası inceleme yapıp, sorunları çözüme kavuşturuyor. Ombudsmanlık Kurumu, 'www.ombudsman.gov.tr' internet sitesi üzerinden ücretsiz başvuru alıp, en kısa sürede sonuçlandırıyor.

AVLUSU GÖLE DÖNEN EVE ÇÖZÜM

Bu kapsamda Balıkesir'den KDK'ya başvuran bir vatandaş, evinin avlusuna dağdan yağmur suları aktığını, ilgililere yaptığı başvurulara rağmen mağduriyetinin giderilmediğini belirterek, yardım talebinde bulundu. Yağmur suları nedeniyle avlusunun göle döndüğünü ve evine girmediğini belirten başvurucu, evinin temelinin zarar gördüğünü de anlattı. Başvuruyu değerlendiren KDK, sorunun çözümü için ilgili belediyeye tavsiye kararı gönderdi. Karar sonrası harekete geçen belediye, bölgeye set inşa edip, yağmur sularını konutların olmadığı alana yönlendirdi. Böylece KDK'nın tavsiye kararı ile vatandaşın sorunu çözülmüş oldu.