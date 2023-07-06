Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Özbekistan'da Cumhurbaşkanlığı Erken Seçimi'ne gözlemci olarak katılacak

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Özbekistan'da 9 Temmuz'da yapılacak Cumhurbaşkanlığı Erken Seçimi'ne uluslararası gözlemci olarak katılacak. Malkoç, Özbekistan Merkezi Seçim Komisyonu tarafından davet edildi.

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Özbekistan'da 9 Temmuz'da yapılacak Cumhurbaşkanlığı Erken Seçimi'ne uluslararası gözlemci olarak katılacak.

Kamu Denetçiliği Kurumundan yapılan açıklamada, Malkoç'un, Özbekistan Merkezi Seçim Komisyonu tarafından ülkedeki seçime gözlemci olarak davet edildiği bildirildi.

Davet üzerine Malkoç'un yarın Özbekistan'a gideceği belirtilen açıklamada, 9 Temmuz'daki seçimin takip edileceği kaydedildi.

Açıklamada, Malkoç'un daha önce Yüksek Seçim Kurulunda görev yaptığı, bu süre boyunca 2014'teki yerel seçimler ile Cumhurbaşkanı Seçimi ve 7 Haziran ile 1 Kasım 2015'teki Milletvekili Genel Seçimleri'ne katkıda bulunduğu ifade edildi.